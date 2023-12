Persona 3 Reload: Trailer stellt die Frage nach dem Sinn des Lebens

Ab dem 2. Februar 2024 erwartet euch mit Persona 3 Reload das nächste actiongeladene Kapitel der Reihe. Ein brandneuer Trailer mit dem Titel The Meaning of Life geht genau jener Frage nach: Was ist der Sinn des Lebens? Auch die Darkest Hour wird ergründet, eine Stunde, zwischen dem alten und dem neuen Tag, in der nahezu Unvorstellbares vor sich geht.

Persona 3 Reload erscheint für Xbox Series X|S und Xbox One und wird zum Start im Xbox Game Pass für Konsolen und den PC enthalten sein.