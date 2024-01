Sea of Thieves: Erscheint für PlayStation 5 und Switch, laut Gerücht

Kürzlich sorgte die im Nate the Hate Podcast getätigte Aussage, Microsoft plane einen seiner bekannteren Titel noch in diesem Jahr für konkurrierende Plattformen zu veröffentlichen, für reichlich Spekulationen.

Geht es nach dem bekannten Videospiel-Journalisten Jeff Grubb, wird es sich bei besagtem Spiel um das 2018 veröffentlichte Sea of Thieves handeln:

„Sea of Thieves, würde ich sagen, ich habe gehört, dass es auf andere Plattformen kommen könnte. Als ich diese Gerüchte zum ersten Mal hörte, dachte ich, dass es sich wahrscheinlich um Sea of Thieves handelt, weil ich gehört habe, dass es für Switch und PlayStation kommen könnte.“

Axios-Reporter Stephen Totilo gibt seinerseits in seinem Newsletter an, von seinen Quellen erfahren zu haben, dass Microsoft erwäge, das Piratenspiel möglicherweise schon Anfang 2024 auf die PlayStation zu bringen.

Auch eine zuletzt thematisierte, mögliche Veröffentlichung des Action-Hits Hi-Fi Rush von Tango Gameworks hält Grubb für realistisch:

„Ich weiß nicht, ob dies notwendigerweise ein Zeichen für einen Wechsel in der globalen Strategie ist, wie sie mit der Xbox in Zukunft voranschreiten wollen. Es sieht so aus, als ob sie nur von Fall zu Fall entscheiden und sich fragen, was das Beste für Hi-Fi Rush ist.“

„Nun, es wäre schön, ein bisschen mehr Geld zu verdienen und den Bekanntheitsgrad der Franchise ein bisschen zu erhöhen, denn ich weiß, dass sie Tango Gameworks bei Microsoft sehr mögen und dieses Studio ausbauen. Diese Dinge sind wahr und wurden mir gesagt, und das kam im Zuge von Hi-Fi Rush heraus.“

„Und gleichzeitig hätte Hi-Fi Rush mehr Geld einbringen können. Sie hätten sich gefreut, wenn das Spiel mehr Geld eingebracht hätte, als es tat.“

„Natürlich war es im Game Pass, und sie waren zufrieden damit, sie sind definitiv zufrieden mit diesem Studio. Ich glaube, sie fragen sich, was sie tun können, um Tango Gameworks zu fördern? Was können wir tun, um den Bekanntheitsgrad von Hi-Fi Rush zu erhöhen? Und ich glaube, das ist eine Karte, die sie manchmal bereit sind auszuspielen.“