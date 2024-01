Sea of Thieves: Season 11 mit Verbesserungen gestartet

Autor:, in / Sea of Thieves

Eine neue Saison hält Einzug an den Küsten von Sea of Thieves. Ab sofort führt Saison 11 einige Änderungen und Verbesserungen an der Art und Weise ein, wie ihr die Meere befahren könnt. So könnt ihr euch schneller als je zuvor ins Abenteuer stürzen und gleichzeitig das Angebot an Belohnungen und Fortschrittspfaden erheblich erweitern.

In diesem neuesten kostenlosen Update wurden mehrere Systeme überarbeitet, um euer Erlebnis zu optimieren, während ihr schnell von einer Reise, einem Ereignis oder einer Geschichte zur nächsten segelt oder taucht. Der Einstieg in das Spiel wurde außerdem durch neue Tutorials mit dem Piratenlord erweitert, die einige Hürden für neue Spieler abbauen, die sich mit dem Leben auf den Meeren vertraut machen wollen!

Grundlegende Verbesserungen

Das Hauptmerkmal von Saison 11 ist die Überarbeitung der traditionellen Reiseschleife, und das beginnt mit der Questtabelle. Anstatt zu einem Außenposten zurückkehren zu müssen, um bei den Handelsgesellschaften neue Fahrten zu kaufen, könnt ihr nun direkt von eurem Schiff aus auf alle verfügbaren Fahrten und Erzählungen zugreifen. Über die neu gestaltete Registerkarte „Entdecken“ könnt ihr sehen, welche Aktivitäten angeboten werden, und euch die vorgeschlagenen Reisen ansehen, die eurer persönlichen Entwicklungsstufe entsprechen!

Sobald ihr euch für eine Reise entschieden habt, habt ihr die Möglichkeit, den Sprung zu wagen und zu eurem Ziel zu tauchen, was euch direkt ins Geschehen stürzt. Wie immer kann die Beute während eines Tauchgangs nicht mitgenommen werden, aber die Belohnungen sind nicht mehr vollständig an die Abgabe des Schatzes gebunden; stattdessen gibt es jetzt einen kleinen Betrag an Unternehmensreputation direkt nach Abschluss einer Reise. Ihr müsst eure Beute immer noch einlösen, wenn ihr die volle Auszahlung haben wollt, aber es ist nicht alles verloren, wenn ihr es nicht zu einem Außenposten schafft!

Natürlich kann das Tauchen zu eurem Ziel die Erledigung eurer Aufgaben beschleunigen, aber es gibt immer noch viele Gründe, auf traditionelle Weise in Sea of Thieves in See zu stechen. Die Belohnungen für das Abschließen von entdeckbaren Ereignissen wie einem Schiffswrack oder einer Flaschenpost wurden überarbeitet und neu ausbalanciert, um sicherzustellen, dass es immer etwas zu finden gibt, das sich lohnt.

Verdient euch einen guten Ruf

Die Vertreter der Handelsgesellschaft sind zwar nicht mehr die Quelle für neue Reisen, aber ihr werdet trotzdem von Zeit zu Zeit vorbeischauen wollen. Sonderangebote sind zum Beispiel nur noch direkt bei den jeweiligen Vertretern erhältlich. Dort findet ihr auch einen neu gestalteten Kosmetikshop, in dem ihr alle Kleidungsstücke und Gegenstände der Handelskompanien an einem einzigen Ort finden könnt.

Gleichzeitig wurden die Handelskompanien einer großen Erweiterung unterzogen, die es auch etablierten Spielern ermöglicht, in der Kompanie ihrer Wahl weiter voranzukommen, da der Ruf nun für alle Kompanien außer The Hunter’s Call bis auf Stufe 100 ansteigt. Wenn ihr diesen bedeutenden Meilenstein erreicht, erhaltet ihr eine von fünf neuen Auszeichnungen, die euren Ruf bei dieser Kompanie wiederherstellen und einen prestigeträchtigen Auszeichnungsring für euren Piraten freischalten!

Um euch dabei zu helfen, wurden der Abenteuertabelle Raubzüge hinzugefügt, die verfügbar werden, wenn ihr im Rang der Handelsgesellschaft aufsteigt, und die eine Abwandlung der bekannten Weltereignisse darstellen. Anstatt der zufälligen Beuteauswahl bei diesen Ereignissen, wenn ihr sie zufällig erhaltet, gibt es die Raubzüge in verschiedenen Themenbereichen der Gesellschaft. Wenn ihr euch für diese Ereignisse entscheidet, könnt ihr euch einen hochwertigen Beutepool mit spezifischen Gegenständen für die von euch gewählte Kompanie und den damit verbundenen Rufgewinn erarbeiten.

Neues Jahr, neue Stile

Mit dem Beginn einer neuen Saison stehen 100 neue Stufen des saisonalen Ansehens bereit, um von engagierten Seefahrern erklommen zu werden. Wie immer bedeutet das eine Fülle von Gold, Dublonen und antiken Münzen, die es zu verdienen gilt, sowie eine Reihe von Kleidungsstücken, Schiffs- und Gegenstands-Kosmetika, die ihr im Laufe eures Aufstiegs erhalten könnt. Und natürlich können sich Käufer des Plunderpasses über zusätzliche Goodies in Form von 750 weiteren antiken Münzen und der kompletten Sammlung des Weitgereisten Händlers inklusive Sammlerstücken freuen.

Auch die Läden des Piraten-Emporiums und des Außenpostens erweitern ihr Angebot! Die imposante Boarhunter-Kollektion hat Einzug in das Emporium gehalten und enthält ein Schiffsset, ein Waffenpaket und ein Kleidungspaket für Piraten mit Interesse an Schweinen. In den Outpost-Läden könnte das Maestro-Bekleidungsset von Interesse sein, wenn du ein melodischer Marodeur bist, um sicherzustellen, dass dein Outfit auf Schritt und Tritt eine Fanfare hervorruft.