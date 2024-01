Tiebreak: The official game of the ATP and WTA: Early Access-Version auf Steam verfügbar

Tiebreak: The official game of the ATP and WTA ist ab sofort im Early Access auf Steam für den PC verfügbar.

NACON und Big Ant Studios geben bekannt, dass Tiebreak: The official game of the ATP and WTA ab sofort im Early Access auf Steam verfügbar ist. Das Spiel soll im Verlauf von 2024 auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Mit Tiebreak hatten NACON und Big Ant Studios von Beginn an das Ziel, ein umfangreiches und authentisches Tennisspiel zu schaffen, das dem komplexen Charakter des Sports gerecht wird. In der nun startenden Early Access-Phase hoffen sie auf umfangreiches Feedback der Spielenden, um zum Release später im Jahr das bestmögliche virtuelle Tenniserlebnis bieten zu können. Mittels der offiziellen Roadmap zeigen die Entwickler:innen schon jetzt, welche Features und Neuerungen in den nächsten Monaten den Weg ins Spiel finden werden.

Das Entwicklerteam von Big Ant Studios freut sich auf die Interaktion mit den Teilnehmer:innen der Early-Access-Version von Tiebreak: The official game of the ATP and WTA.

Tiebreak: The official game of the ATP and WTA ist ab sofort im Early Access auf Steam verfügbar. Später im Jahr wird es auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Seriex X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.