Tiebreak: The official game of the ATP and WTA: Novak Djokovic und Coco Hauff sind die Coverstars

Novak Djokovic und Coco Hauff sind die Coverstars von Tiebreak: The official game of the ATP and WTA.

NACON und Big Ant Studios geben Novak Djokovic und Coco Gauff als Coverstars für Tiebreak bekannt. Die beiden führen eine Liste von mehr als 100 professionellen Spieler an – mehr als in jedem anderen Tennisspiel.

Neben den Coverstars Novak Djokovic und Coco Gauff umfasst die vollständige Liste an Spielerinnen und Spieler führende Profis wie Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Casper Rudd, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov, Alex de Minaur, Holger Rune, Ben Shelton, Taylor Fritz, Felix Auger Aliassime, Andy Murray, Matteo Berrettini, Kei Nishikori, Nick Kyrgios, Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Maria Sakkari, Qinwen Zheng, Jelena Ostapenko, Naomi Osaka, Daria Kasatkina, Beatriz Haddad Maia, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Victoria Azarenka, Leylah Fernandez, Mirra Andreeva, Paula Badosa, Caroline Wozniacki, Emma Raducanu – und viele mehr.

Um die Partnerschaft von Tiebreak mit Novak Djokovic, dem aktuellen und historischen Rekordhalter der ATP-Weltrangliste für 421 Wochen, zu feiern, bietet das Spiel einen besonderen und herausfordernden Spielmodus: Die Novak Djokovic Slam Challenge. Spieler können in diesem Modus Schlüsselmomente und Highlights aus den größten Spielen von Novak Djokovic’s Karriere auf der ATP-Tour nachspielen, die von Novak selbst ausgewählt wurden.

Titelstar für die Hologic WTA Tour und Weltranglisten-Dritte sowie amtierender US-Open-Champion Coco Gauff sagte: „Ich bin mit meinen Brüdern aufgewachsen und habe Videospiele gespielt. Ich fühle mich wirklich geehrt, jetzt das Cover mit Novak zu teilen. Ich kann es kaum erwarten, Tiebreak zu spielen und meine Brüder wieder zu schlagen!“ Ross Symons, CEO von Big Ant Studios, sagte: “Es ist eine aufrichtige Ehre, Novak und Coco als Coverstars unseres Spiels zu haben. Mit der Hilfe und Unterstützung der Tennis-Gaming-Community arbeitet das Team von Big Ant Studios weiter daran, Tiebreak so authentisch wie möglich werden zu lassen.“

Tiebreak ist jetzt schon spielbar. Das Spiel befindet sich derzeit in der Early Access-Phase und bietet im jetzigen Stadium 28 lizenzierte Tennisspieler, 9 ATP-Masters-1000- und 8 WTA-1000-Turnierplätze. Außerdem können eigene Plätze erstellt und online mit Freunden gespielt werden.

Die Veröffentlichung auf Konsolen ist erst später in diesem Jahr geplant. Bis dahin wird Tiebreak weiterhin verbessert und um zusätzliche Funktionen erweitert, darunter eine Erweiterung des Kaders auf mehr als 100 professionelle Spieler und zusätzliche Spielmodi.

Tiebreak: The official game of the ATP and WTA ist im Early Access auf Steam verfügbar. Später im Jahr wird es auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich sein.