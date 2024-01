Tiebreak: The official game of the ATP and WTA: Neues Tennisspiel angekündigt

Tiebreak: The official game of the ATP and WTA startet in Kürze in den Early Access und erscheint auch für Xbox und PlayStation.

NACON und Big Ant Studios geben bekannt, dass Tiebreak: The official game of the ATP and WTA in Kürze im Early Access auf Steam verfügbar sein wird.

Das Spiel soll im Verlauf von 2024 auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Von Beginn der Entwicklung an war es das gemeinsame Ziel von NACON und Big Ant Studios, mit Tiebreak ein einzigartiges und umfangreiches Tennisspiel zu entwickeln.

Tennis ist ein komplexer Sport und um ihm gerecht zu werden, soll den Spieler die Möglichkeit gegeben werden, sich ab dem Start der neuen ATP- und WTA-Tennissaison selbst einzubringen und so dabei zu helfen, ein möglichst umfassendes und realistisches Spielerlebnis zu schaffen.

„Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, haben wir uns entschlossen, Tiebreak als Early Access zu starten, der uns ermöglichen wird, das Feedback der Spieler einzuholen und unsere Entscheidungen zu optimieren, welche Änderungen wir vornehmen müssen, um das Spiel vor der endgültigen Veröffentlichung zu verbessern“, so Big Ant Studios. „Wir freuen uns sehr, sagen zu können, dass Tiebreak eines der authentischsten Tennisspiele aller Zeiten sein wird. Tiebreak wird nicht nur die ATP und die WTA enthalten, sondern auch mehr Stadien, mehr Turniere, mehr Wettbewerbe und mehr lizenzierte Spieler als jedes andere Tennisspiel zuvor.“

Das Entwicklerteam von Big Ant Studios freut sich auf die Interaktion mit den Teilnehmern der Early-Access-Version von Tiebreak: The official game of the ATP and WTA.

Tiebreak: The official game of the ATP and WTA wird bald im Early Access auf Steam verfügbar sein.