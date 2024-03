PlayStation 5: Ex-Boss: Exklusivität ist die Achillesferse

Mit steigenden Kosten und Spielen, die allein in der Entwicklung ein Budget von 200 Millionen Dollar (und mehr) verschlingen, sei die Exklusivität für eine Plattform die Achillesferse der Gaming-Branche, meint Shawn Layden in einem Interview mit GamesBeat.

Er sprach darüber, dass Phil Spencer meinte, dass man zusehen muss, dass der Markt weiter wächst. Wachstum benötigen alle Firmen und einen größeren Markt ebenfalls. Auch deswegen habe man sich dafür entschieden, ein vier Xbox-Spiele für weitere Plattformen zu veröffentlichen.

Wenn der Markt nicht wächst, erklärt das einen Großteil des Risikos und die Notwendigkeit des Umdenkens.

Dies meint auch Shawn Layden und antwortete:

„Auf jeden Fall. Wenn die Kosten für ein Spiel 200 Millionen Dollar übersteigen, ist die Exklusivität Ihre Achillesferse.“

„Sie schränkt Ihren adressierbaren Markt ein. Vor allem, wenn man sich in der Welt des Live-Service-Gaming oder Free-to-Play bewegt. Eine weitere Plattform ist nur eine weitere Möglichkeit, den Trichter zu öffnen und mehr Leute zu erreichen. In einer Free-to-Play-Welt werden, wie wir wissen, 95 Prozent dieser Leute nie einen Cent ausgeben.“

„Im Geschäft geht es nur um Konversion. Man muss seine Chancen verbessern, indem man den Trichter aufbricht. Helldivers 2 hat das für die PlayStation bewiesen und ist gleichzeitig für den PC erschienen. Auch hier muss man den Trichter breiter machen. Man bringt mehr Leute rein.“

„Bei Singleplayer-Spielen ist das nicht so wichtig. Aber wenn man 250 Millionen Dollar ausgibt, will man es an so viele Leute wie möglich verkaufen können, selbst wenn es nur 10 % mehr sind. Die weltweit installierte Basis für Konsolen – wenn man auf die PS1 und alles andere zurückblickt, was sich dort gestapelt hat, egal zu welchem Zeitpunkt, die kumulierten Konsolen kommen nie über 250 Millionen.“

„Das ist einfach nicht der Fall. Die Dollarbeträge sind im Laufe der Zeit gestiegen. Aber ich schaue mir das an und sehe, dass wir einfach mehr Geld von denselben Leuten nehmen. Das geschah während der Pandemie, die viele Unternehmen zu Überinvestitionen veranlasste. Sehen Sie sich unsere steigenden Zahlen an! Wir müssen dieser Rakete hinterherjagen!“

„Wir tun nicht genug, um Leute, die bisher keine Konsolen gespielt haben, für Konsolenspiele zu gewinnen. Wir werden sie nicht anlocken, indem wir mehr von dem Scheiß machen, den wir jetzt machen. Wenn 95 % der Welt nicht Call of Duty, Fortnite und Grand Theft Auto spielen wollen, wird die Industrie dann einfach mehr Call of Duty, Fortnite und Grand Theft Auto produzieren? Damit erreichen Sie niemanden mehr.“