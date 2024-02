Xbox Series X: Die vier Multiplattform-Spiele stehen fest

Autor:, in / Xbox Series X

Die vier Multiplattform-Spiele für PlayStation 5 und Nintendo Switch stehen fest!

Microsoft verkündete: „Wir bei Xbox wollen Spiele entwickeln, die Fans aus aller Welt inspirieren, unterhalten und miteinander verbinden. Als Publisher und Plattform sind wir bestrebt, mehr Spiele für mehr Menschen und auf mehr Geräten anzubieten.“ „Heute geben wir bekannt, dass vier bei den Fans beliebte Xbox-Spiele in diesem Frühjahr für Nintendo Switch und Sony-Plattformen erscheinen werden.“

Die Studios, die für diese gefeierten Spiele verantwortlich sind, haben ihre Multiplattform-Expertise genutzt, um die von ihnen geschaffenen Welten für noch mehr Spieler und Communities zu öffnen:

Pentiment – ein einzigartiges, von der Kritik gefeiertes und preisgekröntes narratives Abenteuerspiel von Obsidian Entertainment. Das visuell beeindruckende und von der Historie geprägte Adventure-Game erscheint am 22. Februar für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Hi-Fi RUSH – das preisgekrönte und beliebte Rhythmus-Actionspiel von Tango Gameworks/Bethesda Softworks. Hi-Fi RUSH synchronisiert die Welt mit der Musik, erscheint am 19. März für PlayStation 5 und kann ab dem 21. Februar im PlayStation 5-Store vorbestellt werden.

Grounded – ebenfalls von Obsidian Entertainment, hat bereits 20 Millionen Spieler in den Garten gelockt. Das Adventure-Phänomen mit Koop-Survival-Charakter erscheint am 16. April für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Cross-Play wird für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch und PC unterstützt.

Sea of Thieves – das Shared-World-Adventure von Rare erscheint am 30. April für PlayStation 5 – und Besitzer dieser Konsole können es ab morgen, den 22. Februar, auf ihre Wunschliste setzen. Nachdem Sea of Thieves eine leidenschaftliche Community von mehr als 35 Millionen Spieler aus der ganzen Welt aufgebaut hat, bietet sich den Spieler auf Xbox, PlayStation und PC dank Cross-Play nun die Möglichkeit, epische Piratenabenteuer mit Freund auf mehr Plattformen zu erleben.

„Diese Titel schließen sich Franchises wie Minecraft, Call of Duty, Overwatch und Diablo an – die bereits Fans auf mehreren Plattformen erreichen – und wir freuen uns darauf, dass noch mehr Spieler diese Welten und Geschichten auf noch mehr Plattformen erleben können.“

Zudem wurde im Offiziellen Xbox-Podcast auch darüber gesprochen, dass die Xbox-Konsolen weiterhin der Ort bleiben, wo die Spieler die bedeutsamsten Erfahrungen machen.

Ein Teil von Xbox zu sein, heißt für Microsoft unter anderem Folgendes:

Die größten Spiele der Welt erscheinen auf Xbox.

First Party-Spiele erscheinen ab Tag eins im Game Pass.

Hardware-Roadmap bleibt robust und innovativ.

Die Kompatibilität mit eurer Bibliothek hat Priorität, einschließlich Cross-Play, Cross-Save und robuster Cloud-Funktionen.

Xbox wird Spielentwicklern auch weiterhin dabei helfen, das größtmögliche Publikum zu finden.

Wie bereits im Rahmen der Developer_Direct berichtet wurde, können sich die Fans in diesem Jahr auf Senua’s Saga: Hellblade II, Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und mehr auf Xbox Series X|S, PC, Xbox Cloud Gaming und im Xbox Game Pass freuen.