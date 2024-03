Moon Studios: Spannende Dinge mit Xbox in Zukunft möglich

Autor:, in / Moon Studios

Thomas Mahler hat bekannt gegeben, dass man in Zukunft noch spannende Dinge mit Xbox machen werde.

Thomas Mahler stellte einmal mehr klar, dass man mit Microsoft „kein schlechtes Ende“ hatte und man sich lediglich dafür entschieden habe, ihr neuestes Projekt No Rest for the Wicked, Multiplattform veröffentlichen zu wollen. Deswegen hat man sich dazu entschieden ohne Microsoft als Partner weiterzumachen.

Das heißt aber nicht, dass man im schlechten auseinandergegangen ist oder Ähnliches. Im Gegenteil, Thomas berichtete sogar, dass man in Zukunft noch spannende Dinge mit Xbox machen wird.

„Ich hatte kein schlechtes Ende, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in Zukunft noch spannende Dinge mit Xbox machen werden!“ „Wir wollten Wicked einfach auf allen Plattformen mit Crossplay-Unterstützung ausliefern, aber das war damals unter Microsoft nicht möglich.“ „Ich glaube zu 100 % daran, wohin Phil geht!“