Moon Studios: Ehemaliger Mitarbeiter berichten von toxischem Arbeitsklima

Ehemaliger Entwickler der Moon Studios, die Macher der Ori-Spiele, berichten von einem toxischen Arbeitsverhältnis. VentureBeat hat einige Ausagen der Entwickler, die anonym bleiben möchten, festgehalten:

„Es ist ein bedrückender Arbeitsplatz, ganz sicher“, sagte ein Entwickler. „Aber es ist schwer, etwas Bestimmtes herauszupicken, denn für sich genommen sind all diese Vorfälle, wenn sie einmal passieren, vielleicht eine Kleinigkeit. Wenn man damit über [mehrere] Jahre hinweg zu tun hat, wird die psychische Gesundheit der Menschen aber immer schlechter. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich nach dem Ende der Arbeit richtig fertig war. Ich war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie so deprimiert. Ich habe meine Leidenschaft für meinen Job verloren, weil sie sie mir ausgetrieben haben.“

Weitere ehemalige Entwickler haben darüber berichtet, dass die beiden Leiter des Studios, Mahler und Korol, in Gruppenchats, Besprechungen und auf Servern häufig explizite, aggressive und sogar hasserfüllte Ausdrücke verwenden, sowohl untereinander als auch mit anderen Mitarbeitern.

„Das ist nicht hilfreich. Es kann zu Feindseligkeit am Arbeitsplatz und zu einer gewissen Machtdynamik führen, wenn jemand in einem Gruppenchat mit 50 Leuten deine Sachen als Scheiße bezeichnet“, sagte ein Entwickler. „Wenn man ein Problem mit der Arbeit hat, loben Sie öffentlich und ermahnen einen privat. Diese Art von Philosophie hat bei Moon nicht wirklich funktioniert.“ „In Skype-Chats sagten sie stündlich ‚du ***ing Idiot‘ und ähnliche Dinge“, so ein Entwickler. „Das ist die Art und Weise, wie sie kommuniziert haben. Bei Moon ist es viel schlimmer als bei jedem anderen Projekt, an dem ich gearbeitet habe.“

Anerkennung hingegen wurde laut Aussagen weiterer Mitarbeiter nur sehr selten ausgesprochen, während Kritik in Form von hartem, sexistischem oder rassistischem Ton geäußert wird.

„Die Gründer sind hart, wenn es darum geht, Lob zu verteilen“, sagte ein Entwickler. „Sie sind sehr geizig damit. Sie verwenden viele Ausdrücke, die als sexistisch, rassistisch, antisemitisch und was auch immer interpretiert werden.“ „Der gelegentliche Rassismus ist ziemlich schlimm“, sagte ein anderer. „Es gibt eine ganze Reihe von Materialien, die als komödiantisch ausgelegt werden können, aber nichts davon ist in einer Arbeitsumgebung angemessen.“ „Das Ergebnis ist, dass man über einen längeren Zeitraum hinweg sieht, wie aggressiv die Gründer sind, und dass man sich nicht traut, sich zu äußern, weil man befürchtet, angeschrien zu werden“, sagte ein anderer Mitarbeiter. „Wenn sie am Ende eines Meetings fragten, ob jemand etwas sagen wolle, herrschte oft Totenstille.“

Einige ehemalige Entwickler gaben an, dass nach ihrer Einstellung bei Moon Studios Spiele, an denen sie zuvor gearbeitet hatten, vor ihren Augen kritisiert wurden.

„Er hat auf das Spiel geschissen, an dem ich gearbeitet habe, dabei stellte er mich wegen dieses Spiels ein“, sagte ein Entwickler. „Im Nachhinein hätte ich die Zeichen erkennen müssen, dass dies ein seltsamer Ort ist.“ „Man lässt sie von Anfang an auf einer unsicheren Basis stehen“, sagt ein anderer. „Diese Momente zehren an den Menschen.“ „Ich glaube, das Schlimmste an diesem Studio ist, dass es sehr toxisch war. Es geht nicht darum, wie sie einander behandeln. Es geht darum, wie sie die anderen Mitglieder des Studios behandeln“, sagt ein Entwickler. „Sie streiten sich untereinander und benutzen eine unglaublich aggressive, gemeine und giftige Sprache im gesamten Gruppenchat des Unternehmens. Es ist so, als hätte man ein großes Büro und würde sich mit dem Chef der Firma ein heftiges Wortgefecht liefern.“ „Sie haben eine Mentalität, in der sie denken, dass sie nicht politisch korrekt sind, sie wollen nicht zensiert werden, sie wollen nicht korporativ sein,“ sagte ein ehemaliger Entwickler. „Sie wollen nicht so sein wie diese anderen Studios. Aber das ist nur eine Rechtfertigung dafür, sich so zu verhalten, wie sie es wollen. Andere Studios versuchen, ein angenehmes Arbeitsumfeld für alle Beteiligten zu schaffen.“

Offensichtlich sind so auch viele Probleme mit dem nächsten Spiel aufgetreten, an dem Moon Studios arbeitet. Das Action-Rollenspiel, das viel brutaler und düsterer sein soll als die Ori-Spiele, steht unter keinem guten Licht. Der Tonalitätswechsel hat auch dazu geführt, dass viele, die zuvor an Ori gearbeitet hatten, das Studio verlassen haben, weil sie nicht glauben, dass das nächste Projekt etwas ist, an dem sie weiter arbeiten müssen.