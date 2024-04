Moon Studios: Entwickler hat Ideen und Namen für Ori 3

Aktuell arbeitet Ori-Entwickler Moon Studios am ambitionierten Action-Rollenspiel No Rest for the Wicked, das am 18. April in die Early Access-Phase startet.

Doch auch zu einem neuen Ori-Ableger scheint man sich bereits Gedanken zu machen. Wie Moon Studios-CEO Thomas Mahler im Interview mit Game Informer verrät, habe man schon einige Ideen und einen Namen für den möglichen nächsten Teil parat:

„Ich habe bereits einen Titel dafür. Ich habe einige Ideen, aber im Moment konzentrieren wir uns voll und ganz auf No Rest for the Wicked.“

Studio-Mitbegründer Gennadiy Korol fügt hinzu, dass das Team mit dem Abschluss durch Ori and the Will of the Wisps sehr zufrieden gewesen sei und man nur zu Ori 3 zurückkehren werde, wenn es mehr und neue Geschichten zu erzählen gäbe:

„Ich glaube, wir waren ziemlich zufrieden damit, wo wir aufgehört haben. Ich denke, wir waren in der Lage, die Geschichte von Ori abzuschließen. Es ist jetzt ein kompletter Handlungsbogen; wenn man beide Spiele spielt, ist es eine komplette Geschichte. Wir hatten also das Gefühl, dass wir nur dann zu Ori 3 zurückkehren würden, wenn wir noch mehr zu sagen, noch mehr Geschichte zu erzählen hätten.“