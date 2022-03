Moon Studios: Microsoft entschied sich bewusst gegen eine weitere Zusammenarbeit

Derzeit sind schwerwiegende Berichte über Moon Studios, dem Entwickler der Ori-Spiele in Umlauf. Dabei haben sich einige ehemalige Mitarbeiter zu Wort gemeldet und von einem toxischen Arbeitsklima berichtet.

Laut weiteren Meldungen wurde Microsoft vor einiger Zeit über dieses unterdrückerische Arbeitsklima informiert und entschied sich daraufhin gegen eine weitere Zusammenarbeit.

Von offizieller Seite hat Thomas Mahler, Mitbegründer der Moon Studios und Leiter der Ori-Spiele, verkündet, dass der Grund sei, dass man einen Multiplattform-Titel für ein größeres Publikum veröffentlichen möchte. Doch jetzt scheint es, dass auch andere Gründe im Spiel waren.

Kurz nach der Veröffentlichung des Artikels von VentureBeat meldete sich Jez Corden von Windows Central zu Wort. Er bestätigte die Angaben im Bericht und fügte hinzu, dass die Mitbegründer von Moon Studios – Gennadiy Korol und der bereits erwähnte Thomas Mahler – „zu persönlichen Angriffen und Mobbing gegenüber dem Xbox-Team“ gegriffen haben und „alle Brücken zu ihnen abgebrochen“ wurden.

In der Zwischenzeit sagte der Journalist Jeff Grubb in einer neuen Episode von GamesBeat Decides-Podcast, dass Microsoft sich der internen Probleme bei Moon Studios sehr wohl bewusst war und nach Abschluss der Entwicklung von Ori and the Will of the Wisps beschlossen hat, nicht mehr mit dem Entwickler zusammenzuarbeiten.

„Microsoft weiß sehr wohl, wie es um diese Firma bestellt ist, und als sie mit Ori 2 fertig waren, gab es einen Grund dafür, dass Private Division ihr nächstes Spiel veröffentlicht und nicht Microsoft“, sagte Grubb. „Das wurde mir heute Morgen explizit gesagt, dass Microsoft sich dessen bewusst ist und jeder versteht, dass diese Firma so ist wie sie ist. Es handelt sich also nicht um eine Sache, bei der es heißt: ‚Oh, das sind nur ein paar Witze, die auf Discord passieren‘. Dieses Studio hatte einen Ruf und es hat ihnen finanziell geschadet, weil sie einen Deal mit Private Division eingehen mussten, anstatt einen anderen großen Deal mit MS zu machen und das betrifft jeden in diesem Unternehmen.“