Max Payne 1&2 Remake: Phase der Produktionsbereitschaft erreicht

Bei der Vorlage der Finanzergebnisse von Remedy hat der Entwickler auch Updates zu seinen in Entwicklung befindlichen Videospiel-Projekten abgegeben.

Über das Max Payne 1&2 Remake sagte die Entwicklerschmiede, dass man sich jetzt in der Phase der Produktionsbereitschaft befindet. Für das Remake ist man sich hinsichtlich des Stils und des Umfangs im Klaren darüber, was man erreichen will.

Über den bisherigen Erfolg freue man sich und hat ein „außergewöhnlich gut organisiertes Team“, dass daran arbeitet.