Max Payne 1&2 Remake: Laut Remedy ein großes Projekt

Neben dem in knapp einem Monat erscheinenden Horror-Adventure Alan Wake 2 arbeitet Entwickler Remedy seit geraumer Zeit an Remakes zu den Bullet Time-Shootern Max Payne 1 und Max Payne 2. Beide Spiele sollen in Form eines Bundles für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

Im Interview mit VGC verdeutlicht Creative Director Sam Lake, dass es sich bei den Remakes um ein sehr großes Projekt handelt und jede Menge Arbeit in diese fliest:

„Selbst wenn es sich um alte Spiele handelt, ist es ein großes Projekt, wenn man bedenkt, dass sie auf den neuesten Stand gebracht und zu einem einzigen Spiel kombiniert werden müssen.“

Ob er selbst auch im Remake des ersten Teils wieder Max Payne verkörpern werde, wollte Lake hingegen nicht verraten.