Max Payne 1&2 Remake: Produktion startet vor Juli 2024

Nach dem Erfolg von Alan Wake 2 richtet das Studio sein Augenmerk auf das kombinierte Remake von Max Payne 1&2. Laut einer finanziellen Erklärung des CEO Tero Virtala wird erwartet, dass das Remake-Projekt noch vor Juli in die volle Produktion übergeht. Es befindet sich bereits seit einigen Monaten in der Vorproduktionsphase.

Das Budget ist vergleichbar mit dem von Alan Wake 2, das Berichten zufolge zwischen 50 und 70 Millionen Euro gekostet haben soll. Im Gegensatz zu Alan Wake 2, das komplett durch Epic Games finanziert wurde, übernimmt nun Rockstar die kompletten Entwicklungskosten.

Auch Control 2 steht zumindest schon in den Startlöchern und befindet sich derzeit noch in der Konzeptphase. Das Live-Service Multiplayer-Spin off zu Control, Codename Condor, wird ebenfalls parallel entwickelt und ist momentan in der gleichen Entwicklungsstufe wie das kommende Max Payne 1&2 Remake.

Eine Markenanmeldung zu Beginn des Jahres lässt darauf deuten, dass der offizielle Titel von Codename Condor wohl FBC: Firebreak lauten wird. Sobald es Neuigkeiten aus dem Hause Remedy Entertainment gibt, erfahrt ihr es natürlich auf XboxDynasty.de.