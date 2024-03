Riot Games: Neustart für League of Legends MMO

Riot Games hat ein Update zum lang ersehnten League of Legends MMO gegeben, das das Spiel nun in weite Ferne rücken lässt. Marc Merrill, Mitbegründer des Studios, erklärte in einem ausführlichen Post auf der Plattform X, dass das Projekt, welches erstmals im Dezember 2020 angekündigt wurde, in den vergangenen Jahren komplett neu ausgerichtet wurde.

„Nach reiflicher Überlegung und Diskussion haben wir uns entschieden, die Richtung des Projekts vor einiger Zeit neu zu justieren“, schrieb er. „Diese Entscheidung war nicht leicht, aber notwendig. Die ursprüngliche Vision war einfach nicht innovativ genug im Vergleich zu dem, was man heute spielen kann.“ „Wir glauben nicht, dass ihr alle ein MMO wollt, das ihr schon einmal gespielt habt, mit einem Anstrich von Runeterra; um dem Potenzial von Runeterra wirklich gerecht zu werden und die unglaublich hohen Erwartungen der Spieler auf der ganzen Welt zu erfüllen, müssen wir etwas machen, das sich wirklich wie eine bedeutende Weiterentwicklung des Genres anfühlt.“

Den Neuanfang des Spiels übernimmt jetzt Fabrice Condominas, der vor seiner Zeit bei Riot Games unter anderem als leitender Produzent an EA’s Star Wars: Squadrons beteiligt war.

Es sollen für längere Zeit keine Updates zum Titel folgen, um dem Team durch die Stille zu helfen, sich besser auf die „unglaubliche Menge an Arbeit“ zu konzentrieren, die jetzt ansteht.

„Denkt daran: ‚Keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten‘, denn es bedeutet, dass wir hart arbeiten und unsere Herzen und Seelen in etwas stecken, das Ihr hoffentlich lieben werdet.“