Riot Games: Valorant-Entwickler entlässt 530 Mitarbeiter

Riot Games, Entwickler von Spielen wie Valorant und League of Legends, wird 530 seiner Mitarbeiter entlassen. Das sind rund 11 % der Belegschaft des Studios und seiner Tochterunternehmen.

In einem Schreiben an die Mitarbeiter, sagte CEO A. Dylan Jadeja: „Heute teile ich eine Entscheidung mit, von der wir hofften, dass wir sie bei Riot nie treffen müssen. Wir ändern einige der Wetten, die wir eingegangen sind, und verlagern unsere Arbeitsweise im gesamten Unternehmen, um uns zu fokussieren und uns in eine nachhaltigere Zukunft zu führen.“ „Diese Entscheidung bedeutet, dass wir weltweit etwa 530 Stellen streichen, was etwa 11 % unserer Belegschaft entspricht, wobei die größten Auswirkungen auf Teams außerhalb der Kernentwicklung zu verzeichnen sind. Das bedeutet leider auch, dass wir uns von vielen talentierten Kollegen und Freunden in allen Bereichen von Riot verabschieden werden.“

In den letzten Jahren sei man zu stark gewachsen, habe sich zu sehr erweitert. Letztendlich habe man aber an zu vielen Dingen gearbeitet, was sich nicht immer auszahlte.

„Seit 2019 haben wir im gesamten Unternehmen eine Reihe von großen Schritten unternommen, um die Spielerfahrung zu verbessern. Wir haben uns kopfüber in die Entwicklung neuer Erlebnisse gestürzt, unser Portfolio erweitert und sind schnell gewachsen, als wir ein Multi-Game- und Multi-Experience-Unternehmen wurden – wir haben unsere globale Präsenz erweitert, unser Betriebsmodell geändert, neue Talente eingestellt, um unseren Ambitionen gerecht zu werden, und schließlich die Größe von Riot in nur wenigen Jahren verdoppelt.“ „Heute sind wir ein Unternehmen, das nicht scharf genug fokussiert ist, und einfach gesagt, haben wir zu viele Dinge in Arbeit. Einige der bedeutenden Investitionen, die wir getätigt haben, zahlen sich nicht so aus, wie wir es erwartet haben. Unsere Kosten sind so stark gestiegen, dass sie nicht mehr tragbar sind, und wir haben uns keinen Raum für Experimente oder Misserfolge gelassen – was für ein kreatives Unternehmen wie das unsere lebenswichtig ist. All das gefährdet den Kern unseres Geschäfts.“

Das für weitere Spiele im League of Legends-Universum verantwortliche Label Riot Forge wird zusammen mit den Entlassungen geschlossen. Bandle Tale: A League of Legends Story wird das letzte Spiel sein.