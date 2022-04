Riot Games: Valorant-Entwickler arbeiten an Konsolenspiel

Autor:, in / Riot Games

Riot Games, die Entwickler von League of Legends und Valorant arbeiten scheinbar an einem noch nicht angekündigten AAA-Spiel für Konsolen.

Das Entwicklerstudio Riot Games dürfte in der PC-Community deutlich bekannter, als bei Konsolenspielern sein. Grund dafür sind Spiele wie Valorant oder auch League of Legends, die in den Twitch-Charts nicht mehr wegzudenken sind.

Trotzdem hat das Entwicklerstudio sich auch schon an andere Plattformen herangewagt und für Xbox zuletzt Ruined King: A League of Legends Story veröffentlicht.

Jetzt ist das Studio auf der Suche nach neuen Talenten für einen unangekündigten AAA-Titel. Das Spiel soll für Konsolen und PC erscheinen. Aus einem Job-Angebot geht hervor, dass man nach einem Senior Game Designer sucht, der bereits Erfahrungen mit der Arbeit an mindestens einem AAA+ kompetitiven online Konsolen-Titel hat.

In der Vergangenheit wurde ein Konsolenport von Valorant von den Entwicklern nicht ausgeschlossen. Offiziell angekündigt wurde hingegen nichts, also genießt diese Informationen mit einer gewissen Skepsis.

Weitere Informationen zum Umfang oder Stil des Spiels sind bis jetzt nicht bekannt. Mit Sicherheit kann man nur sagen, dass ihr gespannt sein dürft, was dieses talentierte Studio euch in Zukunft noch anbieten wird.