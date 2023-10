Diablo IV: Träume mit Albtraum-Brennstoff

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Taucht ein in die Welt von Diablo mit Albtraum-Brennstoff, einem themenbezogenen Trauminkubations-Audioerlebnis!

Dieses Hörerlebnis, das in Zusammenarbeit mit Dr. Leslie Ellis, einer führenden Expertin für somatische Ansätze in der Psychotherapie, entstanden ist, lädt die Hörer ein, durch luzides Träumen zum Helden ihrer eigenen Träume zu werden. Es gibt ihnen die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie die Kontrolle über ihren Schlaf erlangen.

Dieses Hörerlebnis ist dafür gedacht, vollständig im Schlaf angehört zu werden, und es dauert insgesamt etwa 8 Stunden.

Die Aufnahme beginnt mit einer 15- bis 20-minütigen Traum-Inkubationsphase, die als angeleitete Einführung zum Festsetzen von Zielen gedacht ist.

Danach folgt eine 4-5-stündige Übergangsschleife, die die Hörer mit Diablo-ähnlichen Klängen und Sounds aus Diablo IV in den Schlaf begleitet.

In den darauffolgenden 2-3 Stunden tritt die REM-Phase ein, in der Audiosignale ertönen, die das luzide Träumen einleiten.

In den letzten 3-5 Minuten der Aufnahme leitet eine sanfte Erinnerung den Prozess des Aufwachens ein.

Hört euch Albtraum-Brennstoff auf Spotify und YouTube an.

Weitere Informationen über die Schlafwissenschaft und wie Diablo IV in diese Erfahrung integriert wurde, findet ihr in der Kurzdokumentation Albtraum-Brennstoff – Die Entstehung eines Albtraums: