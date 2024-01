Call of Duty: Warzone: Season 1 Update zerstört das Spiel komplett

Für Call of Duty: Warzone wurde gestern ein neues Update veröffentlicht, dass im Rahmen von Season 1 Reloaded ausgerollt wurde.

Doch das Update hat den Battle Royale-Shooter gestern komplett zerstört, wie man den sozialen Medien entnehmen konnte.

Ursache des defekten Updates waren die Champion’s Quests, die als neue Funktion eingeführt wurden. Der verantwortliche Entwickler Raven Software musste sogar eine Erklärung abgeben.

In den folgenden beiden Clips könnt ihr euch ein Bild von den Fehlern machen, die mit dem Update das Spielerlebnis beeinträchtigt haben.

Today’s Warzone update also appears to have bugged precision airstrike notifications, with players reporting there is no alert. pic.twitter.com/9iUbOP8g5j

— CharlieIntel (@charlieINTEL) January 17, 2024