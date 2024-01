Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit AEW Fight Forever und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Xbox Game Pass Abonnenten (Core und Ultimate) können an diesem Wochenende vier Spiele auf ihrer Xbox Konsole zocken.

In den Free Play Days stehen die beiden Kampfspiele AEW Fight Forever und UFC 5 zur Auswahl.

Außerdem trefft ihr in One Piece: Pirate Warriors 4 auf die Strohhut Bande oder schaltet im Rennspiel Make Way einen Gang höher.

Free Play Days KW03/2024

One Piece: Pirate Warriors 4

AEW Fight Forever

Make Way

UFC 5