Call of Duty: Warzone: So entstand Urzikstan

Von den Entwicklern erfahren Spieler in diesem Video, wie die neue Karte Urzikstan für Call of Duty: Warzone entstand.

Heute startet Season 1 in Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone. In die richtige Stimmung für das Battle Royale-Erlebnis hat euch sicher schon der Launch-Trailer zu Warzone versetzt.

Wer zusätzlich mehr über den Entwicklungsprozess der neuen Karte Urzikstan direkt von Raven Software erfahren möchte, der kann im Video einen Blick hinter die Kulissen werfen.