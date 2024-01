Def Jam: Fight For NY: ICE-T spricht über Remake

Viele Fans fragen sich, warum es kein Remake von Def Jam Fight for NY gibt und ICE-T hat seine Antwort auf die Frage.

Def Jam Fight for NY ist für viele Spieler als ein echtes Highlight-Spiel in Erinnerung geblieben und sie wünschen sich ein Remake zum alten Teil zurück. ICE-T meldete sich jetzt auf die Frage zu Wort: Warum gibt es kein Def Jam Fight for NY Remake?

„So viele Leute fragen mich, warum dieses Spiel nicht für die neueren Konsolen neu aufgelegt wurde. Vielleicht, weil sie dann wieder für die Sprach- und Musikrechte bezahlen müssten. Vielleicht?“ „Hier ist das GROSSE Problem… Ich glaube nicht, dass sie irgendjemandem von uns irgendetwas dafür gezahlt haben, in dem ursprünglichen Spiel mitzuspielen… Ich weiß, dass ich keine nennenswerte Summe bekommen habe. Es war eine Situation, in der man nicht aus dem Spiel gelassen werden wollte.“ „Nun….. Der Preis von gestern ist nicht der Preis von heute…! „