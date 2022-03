Def Jam: Fight For NY: Verdient laut Rapper ICE-T ein Reboot

Das Prügelspiel Def Jam: Fight for NY verdient nach der Ansicht von Rapper ICE-T ein Reboot.

Wenn es ein Spiel gibt, dass ein Reboot verdient hätte, dann ist es Def Jam: Fight for NY.

Dieser Meinung ist jedenfalls Schauspieler und Rapper ICE-T.

Ihr kennt das Spiel nicht?

Def Jam: Fight for NY war ein Kampfspiel und erschien 2004 für die originale Xbox-Konsole, PlayStation 2 und den GameCube.

Publisher Electronic Arts schickte damals im Nachfolger zu Def Jam Vendetta rivalisierende Banden in einem New Yorker-Underground-Fight Club in den Kampf.

Dort prügelten sich bekannte Namen aus der Hip Hop-Szene. Darunter Snoop Dogg, Xzibit, Method Man und Busta Rhymes.

Laut ICE-T wäre ein Reboot des Spiels erneut ein riesiger Hit.

Wie seht ihr das?