Forza Motorsport 2023: Update zu geplanten Verbesserungen

In einem neu veröffentlichten Update spricht das Entwicklerteam über geplante Verbesserungen für Forza Motorsport 2023.

Wie schon im vergangenen Jahr arbeitet das Forza-Team auch 2024 an der Optimierung des Rennspielerlebnisses von Forza Motorsport 2023.

Aufgrund des zahlreichen Feedbacks seitens Fans und Spielern werden ab sofort vierteljährliche Updates veröffentlicht, in denen das Entwicklerteam über die aktuellen Prioritäten spricht.

Im ersten dieser Updates werden jetzt drei der wichtigsten Feedback-Bereiche, auf die bisher nicht eingegangen wurde, thematisiert: Fahrzeugfortschritt, Forza Race Regulations und KI.

Fahrzeugfortschritt

Während viele Spieler mit dem derzeitigen System zufrieden sind, vermissen einige das klassische Upgrade-Erlebnis eines Forza Motorsport-Titels.

Um diesem Problem Herr zu werden, untersucht man derzeit mögliche Änderungen am System. Ziel ist es, funktionierende Elemente beizubehalten und gleichzeitig bestehende Probleme zu lösen.

Der Bereich Fahrzeugfortschritt hat für das Team im Jahr 2024 oberste Priorität, wird allerdings aufgrund der Komplexität noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen.

Forza Race Regulations

Derzeit funktionieren die Forza Race Regulations in einigen Situationen nicht wie vorgesehen. Strafen sind oft viel zu hart oder sogar unberechtigt, während schwere Vergehen teilweise unbestraft bleiben.

Um das System zuverlässiger zu machen, wird man sich in den nächsten Monaten mit einigen langjährigen kompetitiven Motorsport-Spielern zusammentun und Telemetriedaten sammeln.

KI

KI-Fahrer fallen in Rennen durch Manöver wie abruptes oder zu starkes Abbremsen, zu langsames Herausbeschleunigen aus Kurven oder zu striktem Fahren auf der Ideallinie negativ auf.

Für Anfang 2024 hat sich das Team in diesem Bereich die Priorität gesetzt, übermäßig aggressive KI zu beheben und einen sauberen Rennstart in Kurve 1 zu gewährleisten, da dort die oben genannten Probleme am stärksten zum Tragen kommen.