Octopath Traveler II: Kadokawa kauft Entwickler-Team

Das in Tokio ansässige Unternehmen Kadokawa Corporation übernimmt laut ihres jüngsten Quartalsberichtes das Studio ACQUIRE Corp., welches bislang im Auftrag von Square Enix für die Octopath Traveler-Reihe zuständig war.

Der Kadokawa Corporation gehören viele namhafte Unternehmen im Bereich des Anime- und Filmbereichs, ebenso im Wirtschaftszweig der Videospielindustrie bauen die Japaner immer mehr aus. Als Ziel der Übernahme plant der Verbund, seine Zusammenarbeit mit Studios wie FromSoftware weiter auszubauen.

Laut dem Quartalsbericht heißt es: „Um die Fähigkeit, geistiges Eigentum in Spielen zu schaffen, weiter zu stärken, haben wir ACQUIRE Corp. in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft umgewandelt.“ „Durch die Übernahme des Unternehmens, das millionenfach erfolgreiche Titel produziert hat, erwarten wir, Synergien mit unseren bestehenden Tochtergesellschaften im Bereich Spiele zu schaffen, unsere Planungs- und Entwicklungskapazitäten konzernweit zu stärken und unser Angebot an Konsolenspielen zu erweitern.“

Da FromSoftware bereits unter der Flagge des Medienriesen arbeitet, könnten in Zukunft einige interessante Spiele auf euch zukommen. So besitzt das Unternehmen die gesamten Rechte an legendären IPs wie Tenchu oder Way of the Samurai. Beide Markenrechte liegen zwar bei den bereits in Besitz gewesenen Studios FromSoftware und Spike Chunsoft, die Entwicklung wurde damals allerdings durch die ACQUIRE Corp. Studios ausgeführt. Die Kadokawa Corporation befürwortet dies in ihrem Bericht.

So möchte man „…die Zusammenarbeit mit FromSoftware und Spike Chunsoft fördern, mit denen ACQUIRE eine kooperative Beziehung hatte“.