Call of Duty: Next: Black Ops 2-Karten sollen 2025 zurückkehren

Das Call of Duty für das Jahr 2025 könnte einen ähnlichen Weg gehen wie Call of Duty: Modern Warfare III in diesem Jahr.

Laut den neusten Gerüchten wird der Shooter-Teil für 2025 eine vollständige Sammlung an überarbeiteten Mehrspielerkarten von Call of Duty: Black Ops 2 enthalten.

Wie der Leaker el_bobberto via X behauptet, werden in Call of Duty 2025 die besagten Karten aus Black Ops 2 ins Spiel integriert, welche als Nachfolgerversion für Call of Duty 2024 gilt.

Ähnliche Informationen kommen von TheMW2Ghost, einem weiteren Leaker. Er habe auch gehört, „dass Black Ops 2-Karten in der Remaster-Pipeline sind.“ Er sagte außerdem: „Dies würde dem folgen, was Sledgehammer Games mit dem diesjährigen Modern Warfare 3 machen, das alle 12 originalen Karten von MW2 (2009) zum Start des Spiels neu gemastert enthält.“