Starfield: Hunderte Dinge schafften es nicht ins Spiel

Hunderte Dinge haben es nicht in Starfield geschafft, darunter ein post-apokalyptischen Washington D.C. aus Fallout 3.

Nun, da sich Starfield in den Händen der Spieler befindet, geben die Macher des Rollenspiels immer mehr Interviews und sprechen über die Entwicklung.

Über die Herausforderungen bei der Entwicklung von Starfield sprach jetzt Game Director Todd Howard mit The Washington Post.

Howard berichtet von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und erzählt, dass man den November 2022-Termin schon mit „großem Puffer“ gewählt habe. Doch „als die Dinge weitergingen, lagen wir um einen Prozentsatz daneben, und ein Prozentsatz ist bei der Größe dieses Spiels eine Menge Zeit.“ Letztendlich war die Verzögerung des Spiels das Richtige, um dem Team die nötige Zeit zu geben, wie er sagt.

Bethesda Game Studios hatte zudem „Hunderte von Plänen“ mit Starfield, die es aber nicht geschafft haben. Als Beispiels nannte er den Nachbau eines post-apokalyptischen Washington D.C. aus Fallout 3.

Über die verworfene Idee sagte er: „Wir haben geplant, und diese Pläne sind zum Fenster hinausgeworfen worden. Wir wussten, dass wir Teile der Engine neu schreiben würden, also begannen wir damit, die Technologie für die Planeten und das Weltraum-Zeug auf unserer vorherigen Engine und dem Renderer aufzubauen.“

Wer weiß, was das Studio in Zukunft von den vielen Ideen noch umsetzten kann. Starfield steht gerade am Anfang und mit Shattered Space ist eine Erweiterung bereits bekannt.