Payday 3: Beta war ein voller Erfolg

Die Beta von Payday 3 war laut den Entwicklern ein voller Erfolg. Wie Starbreeze Studios über X verlauten ließ, haben über 500.000 Spieler teilgenommen und dank ihrer Hilfe konnte man Probleme sofort lösen oder wird sie noch rechtzeitig vor dem Launch des Spiels beheben.

Starbreeze sagte dankbar: „Die Beta-Phase war ein durchschlagender Erfolg für das, was wir uns davon versprochen hatten. Wir haben eine Reihe von Problemen gefunden, die wir entweder sofort beheben konnten oder für die wir noch vor der Markteinführung Korrekturen planen. Dank Ihrer Bemühungen. Wir sind einem reibungslosen Start von Payday 3 einen Schritt näher gekommen.“

Am 21. September wird Payday 3 auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie auf Xbox Series S|X via Xbox Game Pass, PlayStation 5 und GeForce Now erscheinen.

Für die Zeit nach dem Launch wurden zuletzt ausführliche Post-Launch-Pläne verkündet.