Payday 3: Erster Patch der Operation Medic Bag verfügbar

Operation Medic Bag ist im Gange und hat das Ziel, die Erwartungen der Community zu erfüllen und die Qualität von Payday 3 konsequent zu verbessern.

Diese Initiative umfasst eine Reihe von gewünschten Features und Verbesserungen für Gameplay, Stabilität, Matchmaking, Content und erweiterte Funktionen.

Der erste Patch von Operation Medic Bag enthält u.a. wechselnde Security-Modifiers, einen Unready-Button und verbesserte Controller-Einstellungen. Außerdem bietet der Patch Unterstützung für verschiedene Nvidia-Technologien sowie über 300 Korrekturen und Anpassungen.

Die vollständigen Patch-Notes des Teams finden sich hier.

Die Aktualisierungen im Rahmen der Operation Medic Bag werden im Laufe der Zeit in immer kürzeren Abständen erscheinen. Dadurch werden die Spieler konsistent Fortschritte bei der Verbesserung des Spiels sehen und die Möglichkeit haben, nach jedem Update Feedback zu geben.

Weitere Verbesserungen:

Unterstützung für DirectX 12, Nvidia Image Scaling (NIS), Nvidia Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) v3.5, Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) v3.5

Belohnung für die Hardcore-Challenge „Cook Off“ – Es gibt eine neue Herausforderung namens „Kiss the Chef“. Wenn man 19 Tüten perfekt gekochtes Meth während „Cook Off“ auf dem Schwierigkeitsgrad OVERKILL sichert, erhält man einen einzigartigen Waffenanhänger.

Über 300 Korrekturen in den Bereichen Gameplay, Grafik, Benutzerfreundlichkeit und mehr.

Am 19. Februar hielt das Payday 3-Team ein AMA (Ask Me Anything) auf Reddit ab und beantwortete Fragen aus der Community. Alle Antworten und Informationen kann man hier nachlesen.

Payday 3 ist auf PC via PC Game Pass, auf Steam und im Epic Games Store sowie auf Xbox Series S|X inklusive Game Pass, auf PlayStation 5 und GeForce NOW erhältlich.