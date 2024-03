Payday 3: Starbreeze-CEO muss gehen

Knapp ein halbes Jahr nach dem problembehafteten Start des Koop-Shooters Payday 3, gibt Entwickler Starbreeze bekannt, dass der bisherige CEO Tobias Sjögren sein Amt niederlegen muss.

Bis man einen dauerhaften Nachfolger gefunden hat, wird der ehemalige Focus Home Interactive CEO Jürgen Goeldner als Interims-CEO fungieren. Goeldner ist seit 2023 Mitglied des Vorstands und verfügt über 40 Jahre Erfahrung innerhalb der Branche.

„Das Unternehmen hat eine klare Strategie, in deren Mittelpunkt die Entwicklung attraktiver Spiele auf der Grundlage unserer eigenen und lizenzierten IPs steht. Die konsolidierte Einschätzung des Vorstands ist, dass die Umsetzung der Strategie eine andere Führung braucht. Jürgen Goeldner gehört dem Vorstand seit 2023 an und ist mit seiner über 40-jährigen Branchenerfahrung eine gute Übergangslösung“, so der Vorstandsvorsitzende Torgny Hellström.

„Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich Tobias Sjögren für seine Leistungen in den letzten drei Jahren danken. Tobias Sjögren hat das Ruder von Starbreeze in einer herausfordernden Phase übernommen, und wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.“

„Starbreeze hat eine starke Geschichte in der Entwicklung und Veröffentlichung von Spielen auf der ganzen Welt. Nach der Veröffentlichung von Payday 3 ist das Unternehmen gut positioniert, um die Stärken der Organisation zu nutzen und das IP-Portfolio zu monetarisieren und weiterzuentwickeln“, erklärt Interims-CEO Jürgen Goeldner bezüglich der Pläne für die Zukunft. „Ich freue mich darauf, eine operative Position zu übernehmen und gemeinsam mit dem Management die Umsetzung dieser Strategie sicherzustellen.“