Payday 3: Studio will auf anhaltende Kritik reagieren

Starbreeze Studios hat auf die anhaltende Kritik an Payday 3 reagiert. Demnach wurde ein Team zusammengestellt, dass einerseits auf die Kritik eingehen, andererseits auch darüber hinaus an Verbesserungen arbeiten soll. Im Februar soll der Plan für den weiteren Verlauf vorgestellt werden.

Bereits vor der Veröffentlichung gab es Beschwerden über den Online-Zwang im Singleplayer-Modus, in der Zeit nach der Veröffentlichung kämpften die Spieler weniger um erfolgreiche Raubzüge, sondern vornehmlich mit Bugs und Serverproblemen.

Trotz verschiedener Patches und dem ersten DLC Syntax Error scheinen die Spielerzahlen und Rezeption nicht der Erwartung zu entsprechen.

Starbreeze schrieb auf Steam: „Wir möchten uns heute etwas Zeit nehmen, um euch zu erklären, was wir für PAYDAY 3 in Zukunft planen.“

„Wir sind uns bewusst, dass viele von euch mit dem Spiel, so wie es jetzt ist, nicht zufrieden sind. Seit der Veröffentlichung lesen wir euer wertvolles Feedback in Foren, sozialen Medien und in Videokommentaren sowie auf der FeatureUpvote-Seite. Das hilft uns enorm und ist für die weitere Entwicklung von PAYDAY 3 entscheidend.“

„Um euer Feedback in die Tat umzusetzen, haben wir ein schlagkräftiges Team aus erfahrenen Entwicklern aus den Bereichen Design, Community, Kommunikation und Produktion zusammengestellt, das sich darauf konzentriert, PAYDAY 3 so zu verbessern, dass es euren Erwartungen entspricht.“

„Dieses Team erstellt derzeit einen Plan, um zu entscheiden, was das Spiel kurz- und langfristig zu dem überragenden Erlebnis machen wird, das ihr von einer PAYDAY-Fortsetzung erwartet.“

„Wir wollen nicht einfach nur reagieren, sondern alle möglichen Verbesserungen nach und nach mit der nötigen Sorgfalt, Überlegung und Planung angehen. Im Februar werden wir einen Plan bekannt geben, in dem die anstehenden Verbesserungen detailliert aufgeführt sind und wann ihr damit rechnen könnt, sie im Spiel zu sehen.“

„Wollt ihr unsere Arbeit beeinflussen und sicherstellen, dass wir nichts Wichtiges übersehen? Nutzen Sie unsere FeatureUpvote-Seite und bewerten Sie entweder den Kommentar eines anderen Spielers oder schreiben Sie Ihren eigenen. Auf dieser Seite können wir nicht nur sehen, was ihr für wichtig haltet, sondern auch feststellen, wie wichtig es für die gesamte Community ist.“

„Wir danken euch dafür, dass ihr eure Gedanken und Meinungen mit uns teilt. Es ist eure Leidenschaft, die uns anspornt, hart zu arbeiten, um euch allen das bestmögliche PAYDAY-Erlebnis zu bieten.“