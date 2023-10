Payday 3: Matchmaking Schuld an tagelangen Serverausfällen

Autor:, in / Payday 3

Laut der jüngsten Blogeinträge bekam Starbreeze die Serverprobleme in Payday 3 jetzt gelöst, welche von Fehlern im Matchmaking-System ausgelöst wurden.

Nach einer ruhigen Vorveröffentlichungsphase, in der Besitzer der Silber- sowie Gold-Edition bereits spielen konnten, brach eine Welle von Serverproblemen über Payday 3 zur offiziellen Veröffentlichung herein. Diese führten so weit, dass die Heist-Simulation für mehrere Tage unspielbar war.

Jetzt meldete sich das schwedische Studio zurück, mit der Meldung, man habe das Problem ausfindig machen können. Laut Starbreeze sei die Matchmaking-Software in Payday 3 schuld daran, welche durch einen Drittanbieter bereitgestellt wird.

Diese Software kam mit dem gewaltigen Andrang der Spieler nicht zurecht, was einen tagelangen Ausfall des Matchmaking-Systems zufolge hatte. Keinem war es so möglich, in Ruhe einen Auftrag zu spielen, denn nur, wer eine Verbindung zu den Matchmaking-Servern herstellen konnte, egal, ob er allein oder im Team mit anderen Spielern spielen wollte, durfte einen Auftrag starten.

Das Abstellen der Always-On-Mechaniken steht für das Studio bislang nicht infrage. Dieses wurde aufgrund der massiven Ausfälle breitflächig von den Spielern gefordert. Trotzdem ist der Onlinezwang auf dem Prüfstand.

Der Starbreeze CEO Tobias Sjögren wendete sich passend in einem offenen Brief an die Spieler, um sich für die Probleme zu entschuldigen.

Sjögren schrieb: „In erster Linie möchte ich mich bei unseren Spielern für die Geduld bedanken, die sie uns entgegengebracht haben. Unsere Community ist der Motor, der sowohl unsere Spiele als auch unser Unternehmen vorantreibt.“ „Ich muss nicht wirklich wiederholen, dass dies nicht der Start war, den wir wollten, aber gleichzeitig ist unser Geschäftsmodell ein Marathon und kein Sprint, und wir werden Payday 3 unermüdlich weiter größer und besser machen, um unseren Spielern den größtmöglichen Wert zu bieten.“

Jetzt, nachdem die Probleme offenbar behoben sein sollen, möchte sich das Unternehmen weiter der Monetarisierung des Spiels zuwenden.

Laut Starbreeze können „nun die kommerziellen Aktivitäten rund um Payday 3 intensiviert werden, nachdem diese in der Vorwoche teilweise pausiert wurden„.

Darunter fällt unter anderem ein Update, welches für diesen Monat noch geplant ist. Enthalten sein sollen „200+ Verbesserungen der Spielqualität für alle Plattformen„.

Ob das letzte Update die erhoffte Mehrleistung in der Verbindung und Stabilität brachte, bleibt abzuwarten. Bei ersten Tests hatten wir heute zumindest bei einer Handvoll Runden keine Probleme.