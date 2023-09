Payday 3: Onlinezwang auf dem Prüfstand

Starbreeze denkt aufgrund der anhaltenden Serverprobleme darüber nach, den Onlinezwang für den Singleplayer in Payday 3 einzuschränken oder komplett aufzuheben.

Seit der Veröffentlichung am 21. September kämpft der Koop-Heist-Shooter mit Problemen bei Servern und Matchmaking. Auch wer sich allein auf Raubzug begeben möchte, ist davon betroffen.

Almir Listo, Global Brand Director von Starbreeze, erklärte im Juli, dass Singleplayer eine aktive Internetverbindung benötigen. Diese Anforderung wurde seit der Ankündigung bis heute immens kritisiert. Vornehmlich zeigte sich die Community besorgt darüber, im Singleplayer von einer kontinuierlichen Unterstützung des Herstellers abhängig zu sein.

Angesichts der anhaltenden Probleme überdenkt der Entwickler anscheinend diese Entscheidung jetzt doch noch.

„Die Payday 3-Matchmaking-Infrastruktur hat nicht die getestete und erwartete Leistung erbracht“, erläuterte Starbreeze in einer Erklärung.

„Bei der Matchmaking-Software ist ein unvorhergesehener Fehler aufgetreten, der dazu geführt hat, dass sie den massiven Zustrom von Spielern nicht bewältigen konnte. Das Problem führte zu einer unwiederbringlichen Situation für Starbreezes Drittanbieter-Matchmaking-Partner.”

„Eine neue Version der Matchmaking-Serversoftware wurde schrittweise in allen Regionen bereitgestellt, was zu einer verbesserten Leistung führte. Allerdings führte ein vom Partner am späten Sonntag durchgeführtes Software-Update erneut zu Instabilität in der Matchmaking-Infrastruktur. Der Partner arbeitet weiterhin daran, die Online-Systeme von Payday 3 zu verbessern und zu stabilisieren.“

„Das fragliche Problem trat während der technischen Betas oder des Early Access aufgrund der Besonderheit des schnellen Benutzerzustroms und des Lastausgleichs nicht auf. Starbreeze prüft derzeit alle kurz- und langfristigen Optionen.“

„Kurzfristig bedeutet dies, dass der Fokus von Starbreeze darauf liegt, das Spielererlebnis sicherzustellen. Langfristig bedeutet dies, einen neuen Partner für Matchmaking-Dienste zu evaluieren und Payday 3 unabhängiger von Online-Diensten zu machen.“