System Shock Remake: Release-Termin für Xbox und PlayStation

Das preisgekrönte Remake von System Shock, das auf dem kultigen Sci-Fi-Actionspiel von 1994 basiert, kommt am 21. Mai 2024 auf die Konsolen und bietet ein erweitertes Ende, eine neue weibliche Hacker-Protagonistin und mehr!

Nightdive Studios‘ atemberaubende, originalgetreue Neuauflage des Shooter-Klassikers wurde 2023 auf dem PC veröffentlicht und von den Kritikern gelobt.

Schon bald werden Konsolenspieler auf PlayStation 4|5 und Xbox One und Series X|S gegen SHODAN, die originale boshafte KI mit finsteren Motiven, antreten, während sie die dunklen Tiefen der Citadel Station erkunden und im Alleingang versuchen, die Erde vor der Zerstörung zu retten.

Ein neuer Trailer, der System Shock auf Konsolen vorstellt, ist hier zu finden:

Das Remake von System Shock kombiniert das Gameplay des Originaltitels mit brandneuer HD-Grafik, aktualisierter Steuerung, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und völlig neuen Sounds und Musik. Die Konsolenversion bietet zahlreiche Verbesserungen, sowie ein überarbeitetes Ende und eine optionale weibliche Hacker-Protagonistin.

System Shock Key Features:

Enthülle die erschreckende Geschichte von SHODANs Aufstieg und erforsche die Geheimnisse von Citadel Station, um die Wahrheit in dieser atmosphärischen Sci-Fi-Welt zu enthüllen

Stelle dich gefährlichen Fallen, Rätseln und einer Legion feindlicher und mutierter Kreaturen – erschaffen und gesteuert von der herrlich schurkischen SHODAN selbst

Bis zu 4K 60FPS Grafik auf PlayStation 5 und Xbox Series X

Die Konsolenversion bietet ein neu überarbeitetes Ende, das die finale Konfrontation mit SHODAN aufwertet!

Die Wahl zwischen einem männlichen und weiblichen Hacker

Überarbeitete Steuerung zur Unterstützung von PlayStation- und Xbox-Gamepads

System Shock erscheint am 21. Mai 2024 in physischer und digitaler Form für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Spiel wird nur in digitaler Form für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.