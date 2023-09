System Shock Remake: Konsolenversion erhält Rating

Autor:, in / System Shock Remake

Das Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat die Einstufung von System Shock Remake für PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One vorgenommen.

Am 30. Mai wurde das System Shock Remake für den PC veröffentlicht. Im Juni verkündete Nightdive Studios, dass sich die Konsolenversion in guter Verfassung befände, allerdings noch einige Runden in der Qualitätssicherung erforderlich seien.

Das Rating der ESRB könnte darauf hinweisen, dass Nightdive Studios bald Neuigkeiten für Konsolenbesitzer zu verkünden hat. Wie üblich, werden wir euch auf dem Laufenden halten.