System Shock erhält den GoldStatus und die Veröffentlichung für PC erfolgt bereits am 30. Mai.

Prime Matter und Nightdive Studios haben heute bekannt gegeben, dass das vollständige Remake des bahnbrechenden System Shock aus dem Jahr 1994 „Goldstatus“ erreicht hat.

Noch diesen Monat werden die Fans des Kult-Klassikers und interessierte Spieler mit der originalgetreuen Neuauflage des Shooter- und Simulationsklassikers von Nightdive Studio für ihre Geduld belohnt.

Nach langer Wartezeit wird System Shock am 30. Mai 2023 um 17:00 Uhr MESZ digital für Windows PC auf Steam, GOG und im Epic Games Store veröffentlicht.

Das Remake von System Shock kombiniert das genre-definierende Gameplay des kultigen Originalspiels mit brandneuer HD-Grafik, aktualisierter Steuerung, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und völlig neuen Sounds und Musik.

Nie zuvor gesehene Feinde, Verbesserungen am Gameplay, ein überarbeitetes Hacking-System und neue Kampfoptionen mit einem strategischen Zerstückelungssystem warten auf neue und alte Spieler.

Eine Legion feindlicher und mutierter Kreaturen – erschaffen und gesteuert von der herrlich schurkischen künstlichen Intelligenz (KI) SHODAN selbst – erwartet die Spieler auf ihrem Weg durch die brandneuen Bereiche der Citadel Station, wo sie ihre Fähigkeiten beim Lösen von Rätseln und beim Hacken einsetzen müssen, um neue Sektoren der Station zu erreichen.

Die Spieler werden auch auf Fallen, Rätsel und Geheimnisse stoßen, um SHODAN (hoffentlich) ein für alle Mal zu besiegen. Um zu überleben, ist eine Kombination aus Heimlichkeit, Gerissenheit und futuristischen Waffen erforderlich. Wenn das Remake von SYSTEM SHOCK erscheint, werden die Fähigkeiten der Spieler beim Lösen von Rätseln und beim Überleben auf die Probe gestellt.

Nightdive Studios arbeitete eng mit vielen Mitgliedern des ursprünglichen SYSTEM SHOCK-Teams zusammen, darunter auch die KI-Stimme von SHODAN, Terri Brosius.

FEATURES

Kämpft bis zum Tod in den Tiefen des Alls

Stellt euch den Horden einer verrückt gewordenen KI

Verbessert eure Fähigkeiten, um euren Gegnern gewachsen zu sein

Erlebt die nicht-lineare Geschichte nach euren Vorlieben

Begbet euch in den Cyberspace und öffnet alternative Wege

Innovativer Artstyle mit einer einmaligen Kombination aus Retro- und Future-Designs in moderner Grafiktechnologie

System Shock Remake will Spieler in seinen Bann ziehen: Schießen, prügeln, kriechen, klettern, springen und puzzeln – all das durch die Eingeweide der Citadel Raumstation.