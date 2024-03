Nobody Wants to Die: Brandneues Noir-Adventure enthüllt

Autor:, in / Nobody Wants to Die

Critical Hit Games und PLAION kündigen das Noir-Adventure Nobody Wants to Die an.

Critical Hit Games und PLAION haben Nobody Wants to Die angekündigt. Diese interaktive Noir-Geschichte spielt in einem dystopischen New York City und handelt von Themen wie Unsterblichkeit und den Gefahren des Transhumanismus.

Die Sci-Fi-Welt von Nobody Wants to Die wird noch in diesem Jahr auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zum Leben erweckt.

Nobody Wants to Die ist ein Spiel, das im futuristischen, von Neo-Noir-Filmen inspirierten, New York City spielt und mit ausgeprägter visueller Ästhetik sowie einer faszinierenden Handlung punkten will.

In der Rolle von Detective James Karra untersucht man Tatorte mithilfe von Zeitmanipulation und fortschrittlicher Technologie, um einen Mörder zu entlarven – in einer Zeit, in der der Tod der Vergangenheit angehört.

Taucht ein in die Welt von New York im Jahr 2329, wo Unsterblichkeit möglich ist – zu einem bestimmten Preis.

Nach einer Nahtoderfahrung übernimmt Detective James Karra von seinem Chef einen Fall, der nicht in den Akten aufgeführt wird. Ihm steht dabei nur die junge Polizistin Sara Kai zur Seite. Die Zeit bringt alles ans Licht, während sie bei der Verfolgung eines Mörders alles riskieren und die dunklen Geheimnisse der Elite der Stadt aufdecken.

FEATURES

Willkommen in New York, 2329: Erlebt ein Noir-Abenteuer in einer alternativen Zukunft von New York City im Jahr 2329. Die Technologie ist so weit fortgeschritten, dass den Menschen ein ewiges Leben ermöglicht wird, indem das Bewusstsein in Speicherbänken gespeichert oder von einem Körper auf einen anderen übertragen werden kann. Das heißt, wenn man sich das Abonnement leisten kann.

Leitet die Ermittlungen: Erlebt die Jagd nach einem Serienmörder, der es auf die Elite der Stadt abgesehen hat, mit den Augen von Detective James Karra vom Mortality Department. Untersucht die Tatorte mithilfe seiner Zeitmanipulation und fortschrittlicher Technologie, um die Ereignisse zu rekonstruieren, die zu den einzelnen Morden geführt haben. Entdeckt Hinweise, die zu der schrecklichen Wahrheit hinter den Morden führen.

In die Noir-Welt eintauchen: Taucht ein in die dystopische Zukunft dieser bedeutungsvollen interaktiven Detektivgeschichte, die die Gefahren des Transhumanismus und der Unsterblichkeit erforscht. In einer Welt des ewigen Lebens und der schwindenden Moral muss ein abgebrühter Detektiv, die Grenzen zwischen Recht und Unrecht in einer Gesellschaft ausloten, in der der Tod nur noch eine ferne Erinnerung ist.

Ein atemberaubendes narratives Abenteuer: Nobody Wants to Die nutzt die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5, um die Grenzen des Geschichtenerzählens neu auszurichten, indem es fotorealistische Grafik mit einem einzigartigen erzählerischen Erlebnis kombiniert.

Das polnische Studio Critical Hit Games nutzt die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5, um die Grenzen des Geschichtenerzählens in ihrem Debüt-Titel neu auszurichten. Realistische, filmische Grafik wird einer einzigartigen Erzählweise kombiniert ist das Ziel, um Spielern ein durchgehend packendes Erlebnis zu liefern.

Nobody Wants to Die erscheint 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam.