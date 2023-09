Mortal Kombat 1: Launch-Trailer stampft alles in den Boden

Autor:, in / Mortal Kombat 1

Schaut euch den offiziellen Launch-Trailer zu Mortal Kombat 1 an, der alles und jeden in den Boden stampft.

Egal, ob ihr für Frieden oder das Chaos seid, in jedem Fall werden in Mortal Kombat 1 die Fetzen, vor allem aber die Fäuste fliegen.

Der jetzt veröffentlichte Launch-Trailer versetzt Fans heute in die richtige Stimmung, ehe das brutale Kampfspektakel am Donnerstag in den Early Access auf Xbox Series X|S startet.

Mortal Kombat 1 könnt ihr bis zum offiziellen Release am 19. September weiterhin in zwei Editionen im Microsoft Store vorbestellen.