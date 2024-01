CD Projekt RED: Kein Interesse daran übernommen zu werden

CD Projekt RED will auch weiterhin eigenständig bleiben und nicht von einem größeren Unternehmen übernommen werden. CEO Adam Kicinski sprach mit Parkiet darüber und sagte, man habe hart daran gearbeitet, um zu erreichen, wo man heute steht.

„Wir sind nicht daran interessiert, in ein größeres Unternehmen eingegliedert zu werden. Wir haben unser ganzes Leben lang gearbeitet, um unsere heutige Position zu erreichen. Wir glauben, dass wir in ein paar Jahren noch größer und noch stärker sein werden“, so Kicinski.