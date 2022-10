CD Projekt RED: Mehr Multiplayer-Erfahrungen in neuen Spielen

Autor:, in / CD Projekt RED

CD Projekt RED enthüllte gestern seine Pläne für die kommenden Jahre und gab die Entwicklung neuer Spiele bekannt.

So wird es eine Fortsetzung zu Cyberpunk 2077 geben, eine neue Witcher-Trilogie und Fans können in diesem Jahr noch mit dem Next-Gen-Upgrade für das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt rechnen.

Zudem entwickelt man mit Project Hader auch eine ganz neue Spielemarke.

Wie der Entwickler mit Hauptsitz in Polen ebenfalls verkündigte, werden die meisten der neuen Spiele über einen Multiplayer verfügen.

Welche Spieler das genau sein werden und in welchem Umfang sie den Einzelspieler bereichern sollen, wird sich erst noch zeigen müssen.