CD Projekt RED: Studio plant weitere medienübergreifende Projekte

Dank der im September auf Netflix gestarteten Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners erlebte das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 so etwas wie seinen zweiten Frühling.

In der Folge besuchten täglich über eine Million Spieler Night City und mit 104.827 zeitgleich aktiven Spielern konnte sogar der zuvor von The Witcher 3: Wild Hunt gehaltene Rekord gebrochen werden.

Kaum verwunderlich also, dass CD Projekt RED für die Zukunft auf weitere medienübergreifende Projekte setzen möchte. Pläne für eine zweite Staffel von Cyberpunk: Edgerunners liegen zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht vor, wie SVP of Business Development Michał Nowakowski in der kürzlich abgehaltenen Quartalskonferenz verriet:

„Wir bestätigen keine spezifischen Pläne für eine zweite Staffel von Edgerunners oder irgendetwas ganz bestimmtes. Aber wir haben Lust, mehr im transmedialen Bereich zu machen, also in linearer visueller Animation oder Live-Action, und diese Pläne haben sich nicht geändert, also könnt ihr, wenn wir so weit sind, weitere Ankündigungen in dieser Hinsicht von uns erwarten.“