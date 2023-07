Forza Horizon 5: Sommerparty bringt neue Fahrzeuge

Autor:, in / Forza Horizon 5

In dieser Woche wird das Wetter in Mexiko deutlich schöner, denn Playground Games feiert die Summer Party in Forza Horizon 5.

Vom 20. Juli bis zum 17. August könnt ihr Ikonen der Geschwindigkeit fahren, bis in die frühen Morgenstunden mit einer permanenten Nachtverlängerung feiern und sogar sechs Belohnungsautos freischalten.

Der Download für das Summer Update wird bereits heute verfügbar sein, damit ihr pünktlich die neue Story „Icons of Speed Horizon“ spielen könnt. Dort warten zehn neue Auszeichnungen sowie die 5 Festival-Playlist-Belohnungsautos in dieser Serie auf eure Freischaltung.

Das sind die freischaltbaren Fahrzeuge:

2022 Toyota GR86

2019 Hennessey Camaro Exorcist

2018 DeBerti Ford Mustang GT

1973 Pontiac Firebird Trans Am SD-455

1973 Ford XB Falcon GT

1970 Hot Wheels Pontiac Firebird Trans Am Custom

Schicke Bilder der Boliden und wann sie zu haben sind:

Besucht während der Sommertage in Mexiko auch das Stadion. Es wurde für das warme Wetter umgestaltet und zerstörbaren Objekten versehen.

Weiterhin hat das Team von Horizon Facilities Eistüten-Sammelobjekten am Strand von Playa Azul verteilt, die in Woche 2 für eine Abkühlung sorgen.

Einen kleinen, wenn auch nicht vollständigen Ausblick auf die Patch Notes für das heutige Update gibt es zum Schluss. Mehr Details zum Summer-Update sind auch forza.net nachzulesen.

Sometimes Auction House thumbnails would not match the car paint.

Horizon Test Track UI “Performance Class” filter displayed instead of Manufacturer.

Fixed incorrect collisions and clipping issues on the 2003 Donut Media 350Z ‘Hi Car’ and 2021 Mercedes-AMG GT Black Series.

Improvements for 2022 Pagani Huarya R – flaps now function as an air brake, paintable panels, fixed displacement stat displaying 0 when switching between stock and race engine block.

Added missing anti-lag pop animation to 2019 BMW Z4, 2019 Subaru STI S209 and 1997 BMW E36 M3 when respective AC Schnitzer, Varis and Rocket Bunny bodykits are installed.

2021 Mercedes-AMG GT Black Series V12 engine swap price has been reduced to 75,000 CR.

Removed invisible thumbnail for Alejandra’s Truck from appearing in Horizon Promo.

Fixed the audible blimp sound on the highway despite it not being there.

[PC] Graphics setting reset upon closing the game.

[PC] Binding or unblinding Steer Left or Steer Right might also unbind the other.

[PC] Combine Steering and Combine Acceleration/Brakes options are not saved after changing unless Steering and Gas/Brake are rebound.