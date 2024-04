Gears of War 6: Spiel soll Next-Gen-Moment liefern laut Gerücht

Autor:, in / Gears of War 6

Gears of War 6 soll einen echten Next-Gen-Moment liefern, wie ein Insider behauptet.

Die Gerüchteküche um Gears of War 6 wurde diese Woche ordentlich angeheizt.

So wurde zunächst von Jeff Grubb behauptet, dass Gears of War 6 im Sommer 2024 erscheinen könnte. Heute Morgen hatten wir dann von weiteren Redakteuren berichtet, die erste Neuigkeiten zum nächsten Teil der Reihe für diesen Sommer bescheinigen.

Jetzt meldet sich auch Insider Nate the Hate im Forum von ResetEra zu Wort. Seiner Ansicht nach wäre er überrascht, wenn das Jahr 2024 ohne eine Erwähnung oder einen Blick auf Gears of War 6 käme und ginge.

Das Spiel soll außerdem den „Das ist es, worum es bei Next-Gen geht“-Moment liefern. Gears of war 6 wird der Moment für die Xbox Series X|S sein, der damals Gears of War 1 für die Xbox 360 war, so der Insider.