Gears of War 6: Cliff Bleszinski bietet seine Hilfe an

Cliff Bleszinski glaubt, dass es eine gute Idee von The Coalition und Microsoft wäre, ihn für den nächsten Gears of War-Teil als Berater hinzuzuziehen.

Gears of War-Mitschöpfer Cliff Bleszinski ist der Meinung, dass Entwickler The Coaltion von seinen Ideen für den nächsten Teil der Gears of War-Reihe profitieren könnte. Er selbst stellt sich einen Reboot im Stil der God of War-Reihe vor.

In einem Statement auf X lässt Bleszinski durchblicken, dass Microsoft nicht daran interessiert ist, erneut mit ihm zusammenzuarbeiten. Somit würde sich das Unternehmen selbst einer erfolgversprechenden Möglichkeit berauben:

„Ich bin bereit zu beraten und meine zwei Cents beizutragen. Nichts. Ich verstehe, dass Gears immer ein großer Teil meines Vermächtnisses sein wird. Ich schätze und respektiere das. Abgesehen davon haben sich Microsoft oder The Coalition nicht bei mir gemeldet. Okay. Es ist, wie es ist.“ „Wenn sie schlau wären, würden sie mich um meinen Beitrag bitten, denn allein schon aus PR-Sicht wäre das Gold wert. Aber nichts. Tja. Es ist, wie es ist. So soll es sein. In den letzten Jahren habe ich mich weiterentwickelt. Mit Boss Key hat es nicht geklappt. Nun gut. Shit happens.“

Blezinski arbeitete mit Epic Games lange Jahre an der Gears of War-Reihe. 2012 verließ er das Unternehmen und gründete sein eigenes Studio Boss Key Productions. Leider konnten die Projekte des Studios nur geringe Erfolge einfahren, was im Jahr 2018 zur Schließung führte.