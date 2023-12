Gears of War 6: Neuigkeiten im Jahr 2024 möglich

Autor:, in / Gears of War 6

Gears of War-Fans halten schon lange ihren Lancer für Neuigkeiten zum Spiel Gears of War 6 bereit, das sich bei The Coalition offensichtlich in Entwicklung befindet.

Nun hat der Level-Designer von The Coalition möglicherweise Neuigkeiten zu Gears of War 6 im Jahr 2024 angekündigt, zumindest verkündete er:

„Wir sehen uns im Jahr 2024 #Gearsfam“