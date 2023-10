Gears of War 6: Schöpfer deutet mögliche Entwicklung an

Autor:, in / Gears of War 6

Der Schöpfer der Spielreihe deutet die mögliche Entwicklung von Gears of War 6 an.

Da die Entwicklung von AAA-Spielen immer mehr Jahre benötigt, ist aus Sicht der Fans die Durststrecke bis zu einem Nachfolger deutlich länger. So ist der letzte Teil der Gears of War-Reihe, der kurz und knapp Gears 5 lautete, schon 4 Jahre her.

Andeutungen zur Entwicklung eines potenziellen Gears of War 6 bzw. der Zukunft der Serie kommen diese Woche aus einer ungewohnten Ecke. Cliff Bleszinksi ist zwar Schöpfer der Reihe, aber schon seit Gears of Wear 3 nicht mehr involviert, nachdem er Epic Games verlassen hatte.

Vor zwei Tagen postete „CliffyB“ einen Beitrag mit den Worten: „Ich habe heute von meinem Freund, der Gears 5 geschrieben hat, ein Gerücht über die Zukunft des Franchise gehört, und, sagen wir einfach mal …“

Den Rest des Satzes beendete er mit dem bekannten Meme aus dem Film Django Unchained und den Worten: „Du hattest meine Neugier, aber jetzt hast du meine Aufmerksamkeit.“

Es scheint also etwas mit Gears of War zu passieren, das so interessant ist, dass sich sein Schöpfer dazu meldet. Ob es sich dabei nur um einen weiteren Teil handelt, die Entwicklung eines Ablegers oder was völlig anderes, lässt sich aber nicht sagen.

Sein Posting hat Bleszinksi mittlerweile wieder gelöscht.