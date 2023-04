Autor:, in / Gears of War 6

Auf der Supanova in Melbourne, eine Fan-Convention rund um Science-Fiction und Comics, sprach Liam McIntyre, der Synchronsprecher von JD Fenix über die beliebte Gears of War-Franchise. Er selber habe noch nichts davon gehört, dass eine Fortsetzung zu Gears of War in den Startlöchern steht und scheint somit offensichtlich vorerst nicht am Projekt beteiligt zu sein.

“Ich habe nichts mitbekommen! Und das ist das geniale. Es ist nicht einmal so, dass es eine NDA dazu gibt. Ich frage mich selber, wie weit das Projekt ist.”

„Ich weiss nicht, ob sie [The Coalition] vielleicht sagen ‘Wir sind kurz vor dem Ende der Produktion, sorry, du hast da nicht zum aktuellen Kanon gepasst’.“

Die bisher unbekannte Entscheidung von The Coalition liegt natürlich auch am Ende von Gears of War 5, welches ähnlich kontrovers diskutiert wurde, wie das Ende der Mass Effect-Spiele. Wir veröffentlichen aber keine Spoiler und bitten euch dies auch in den Kommentaren zu unterlassen.

The Coalition ist offensichtlich die Geheimhaltung sehr wichtig und somit sind keinerlei Details zu Gears of War 6 bekannt. Stattdessen wurde offiziell eine Netflix Adaption zum Actionspiel angekündigt, und dies sei für Liam McIntyre hingegen ein offenes Thema.

„Ich finde mich damit ab, wenn sie für JD eine Besetzung suchen, sich wahrscheinlich eher Liam Hemsworth zum Beispiel aussuchen, statt mich.“

Falls ihr schon gespannt auf Neuigkeiten zur Gears of War-Fortsetzung wartet, müsst ihr euch noch gedulden. Bis dahin könnt ihr euch beispielsweise mit der Gears of War Ultimate Edition ins Gefecht stürzen, die auch im Game Pass enthalten ist.