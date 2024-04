Gears of War 6: Erste Neuigkeiten im Sommer

Autor:, in / Gears of War 6

Immer mehr Redakteure sind sich sicher, dass es diesen Sommer mehr Neuigkeiten zu Gears of War 6 geben wird.

Der Sommer soll ganz im Zeichen von Gears of War 6 stehen. Wie immer mehr Redakteure, unter anderem Tom Warren von The Verge, bestätigen, soll es diesen Sommer richtig heiß werden und mehr Informationen zum neuen Gears of War-Teil veröffentlicht werden.

Ob Gears of War 6 dieses Jahr beim Xbox Summer Showcase zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Möglicherweise wird es aber beim „Summer Fest“ von Geoff Keighley zu sehen sein. Oder direkt bei beiden Events?

Gears-Fans dürfen weiter hoffen!