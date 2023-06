Gears of War 6: Neuer Teil womöglich von People Can Fly

Autor:, in / Gears of War 6

People Can Fly arbeitet an einem geheimen Projekt für Microsoft, welches das neue Gears of War 6 sein könnte.

Aus dem Beitrag einer polnischen Wirtschafts-Seite geht eine große Meldung hervor. Das Studio People Can Fly unterzeichnete demnach einen Produktions- und Veröffentlichungsvertrag mit Microsoft. Das Budget für diesen Auftrag wird auf 30–50 Millionen US-Dollar beziffert, was auf einen Triple-A-Titel deuten lässt.

Die Vermutung, es könnte sich hier um ein neues Gears of War handeln, ist nicht weit ab. People Can Fly wurde bereits 2007 mit der Portierung von Gears of War auf den PC beauftragt, um dann 2013 seine Erfahrungen im Spin-Off Gears of War: Judgement anzuwenden. Das aktuelle Spiel des Studios, Outriders, nutzte ebenfalls bekannte Mechaniken aus dem Actionspiel. Leider blieb der Titel unter den Erwartungen des Studios und konnte bislang keine positiven Zahlen mit dem Spiel erzielen. Von daher ist so ein hoch dotiertes Engagement mit Microsoft natürlich eine solide Basis, um hier wieder schwarze Zahlen zu schreiben.

In der Pressemitteilung heißt es: „Die Produktion im Rahmen des Work-for-Hire-Modells auf der Grundlage der geistigen Eigentumsrechte des Herausgebers durchgeführt und vollständig vom Herausgeber finanziert, wenn das Unternehmen die wichtigsten Phasen der Spielproduktion, die im Rahmen des Produktionsprozesses vertraglich vereinbart wurden (Meilensteine), abgeschlossen hat. Das Gesamtbudget des Publishers für die Spieleproduktion beläuft sich auf 30 – 50 Millionen US-Dollar.“

Natürlich wird der Titel selber nicht erwähnt, betrachtet man allerdings die Bilanz des Studios sowie das Gears-Franchise, ist die Vermutung durchaus angebracht.

Microsoft veröffentlichte Gears 5 bereits in der Unreal Engine, womit man noch immer Tech-Demos für die Xbox Series X baut. Da People Can Fly eine Zeit als „Epic Games Poland“ aktiv mit der Engine vertraut war, schließt auch das die Idee eines neuen Gears of War mit ein. Das Projekt, für das Microsoft den Vertrag schloss, ist auf den Titel „Maverick“ getauft worden. Indes ist auch bekannt, dass dieser Titel ebenso die Unreal Engine 5 nutzen wird.

Mehrere Faktoren decken sich hier also, mit der Vermutung, das Studio aus Polen könnte hier für das neue Gears beauftragt worden sein.